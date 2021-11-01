Суд оправдал экс-полицейского из Иваново, которого обвиняли в оскорблении силовика на митинге в поддержку Навального

Суд оправдал бывшего полицейского из Иваново Сергея Римского, которого обвиняли в оскорблении силовика на митинге в поддержку Алексея Навального. Суд счел недоказанным умысел на публичное оскорбление представителя власти, сообщает портал «ОВД-Инфо*», признанный в России СМИ-иноагентом. По версии следствия, Римский на акции 21 апреля нецензурно оскорблял полицейского. Тот, в ходе очной ставки заявил, что не имеет претензий к бывшему коллеге.

Старший лейтенант полиции Сергей Римский уволился из МВД после решения Симоновского суда о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. После этого он начал регулярно публиковать в соцсетях посты в поддержку оппозиционера и протестующих, а также участвовал в митингах и пикетах.



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