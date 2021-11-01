ФСБ, по данным ТАСС, завершила расследование уголовного дела о госизмене в отношении журналиста Ивана Сафронова

По словам собеседника агентства, сейчас сам Сафронов и его защита знакомятся с материалами дела. После этого его должна утвердить прокуратура. Адвокат Дмитрий Талантов накануне рассказал, что по делу Сафронова только материалы секретных экспертиз превышают тысячу листов. При этом следователь запрещает делать какие-либо записи.

Бывший корреспондент газет «Коммерсант» и «Ведомости», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов находится в СИЗО «Лефортово» с июля прошлого года. Его обвиняют в передаче данных чешской разведке. Дело засекречено. Вину он не признает.