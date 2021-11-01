В Роспотребнадзоре запретили властям Ленинградской области пускать в театры и музеи с QR-кодами импортных вакцин

Ведомство не разрешало признавать цифровые пропуска, полученные после прививки зарубежными препаратами от коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там подчеркнули, что этот вопрос ранее не был согласован с властями региона. Информация о том, что QR-коду иностранных вакцин можно посещать музеи и театры области, появилась сегодня в Telegram-канале пресс-службы областной администрации. Там подчеркнули, что вопрос уже согласован с губернатором и главным санитарным врачом Ленинградской области. Регион стал первым в России, где разрешили использовать зарубежные сертификаты о вакцинации. При этом ни один из иностранных препаратов от коронавируса в стране не зарегистрирован. Ранее президент России Владимир Путин в рамках саммита G20 призвал лидеров большой двадцатки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов. Он также призвал Всемирную организацию здравоохранения ускорить процесс оценки качества новых препаратов от коронавируса. ВОЗ и Евросоюз российские вакцины пока не регистрируют.

Ранее некоторые иностранные дипломаты, работающие в России, не смогли получить QR-коды из-за прививки зарубежными препаратами.