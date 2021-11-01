Расследование уголовного дела бывшего советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова завершено

Защита Сафронова не смогла подтвердить или опровергнуть полученную информацию, сославшись на подписку о неразглашении. Однако один из адвокатов Сафронова Дмитрий Талантов сказал агентству «РИА», что он уже знакомится с материалами дела. Накануне юрист подал жалобу на следователей, которые, по его словам, запрещали ему делать любые пометки при изучении материалов. Защитник утверждает, что все его записи сразу же отнимались и помещались в сейф.

Бывшего советника главы Роскосмоса арестовали в связи с обвинениями в государственной измене. ФСБ обвиняет журналиста в передаче сведений спецслужбам Чехии о действиях российских военных на Ближнем Востоке. Ранее Сафронов говорил, что не может признать вину, поскольку просто не понимает, какие из его действий можно расценить как государственную измену. Обвиняемый находится в СИЗО Лефортово уже больше года, ему грозит 20 лет заключения. В «Роскосмсосе» сказали, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого журналист в разные годы работал в газетах «Коммерсант» и «Ведомости».



В Кремле уверяют, что с журналистской деятельностью задержание никак не связано.