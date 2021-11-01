Президент Владимир Путин считает, что в России складывается очень сложная ситуация с коронавирусом

Такого количества заболевших никогда не было, — сказал Путин. Он назвал вакцинацию спасением от смерти и от тяжелого течения заболевания и пообещал, что в ближайшее время будут доступны лекарства от коронавируса.

Согласно официальной статистике, в России третий день подряд выявлено более 40 тысяч заболевших, заразившихся коронавирусом за сутки. Умерли 1155 человек с подтвержденным диагнозом ковид.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для перелома ситуации с коронавирусом может не хватить семи нерабочих дней, о которых ранее объявили власти. По оценке Поповой, эффект не наступит немедленно.

Тем временем, власти Новгородской области продлят нерабочие дни еще на неделю. Это коснется тех организаций, которые нарушали ранее введенные ограничения, — сообщил губернатор Андрей Никитин. По словам Никитина, в регионе по-прежнему растет заболеваемость. В том числе, среди детей.

Российские медики, второй год работающие в условиях пандемии, сталкиваются с психологическим выгоранием. Это показал опрос, проведённый командой популярного среди медиков мобильного приложения « Справочник врача»,— пишет «Ъ». Руководители больниц и чиновники заявили «Ъ», что медики «обеспечены всем необходимым», а непрекращающейся чрезвычайной ситуации, в которой они работают, способствует в том числе недостаточный темп вакцинации и нежелание части россиян прививаться.