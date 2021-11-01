Спектакль «Идеальный муж» в постановке Константина Богомолова возвращается на сцену МХТ имени Чехова

Об этом театр сообщил в своем Instagram. В сентябре Сергей Женовач, тогдашний художественный руководитель МХТ объявил об исключении из репертуара двух спектаклей Богомолова.
На прошлой неделе новым худруком театра назначен Константин Хабенский.
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Об этом театр сообщил в своем Instagram. В сентябре Сергей Женовач, тогдашний художественный руководитель МХТ объявил об исключении из репертуара двух спектаклей Богомолова.
На прошлой неделе новым худруком театра назначен Константин Хабенский.