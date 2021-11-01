Следствие возбудило уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за откровенных фото у Исаакиевского собора

Следствие возбудило уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за откровенных фото женщины у Исаакиевского собора, — сообщила официальный представитель СК Снежана Шабельник.

Суд не стал избирать меру пресечения жительнице Петербурга Ирине Волковой, задержанной за фото в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. Девушка извинилась.

Стоит напомнить, что Исаакиевский собор имеет статус музея.