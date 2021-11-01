Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из стран бывшего Союза

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из стран бывшего Советского Союза. Бастрыкин заявил Интерфаксу, что в последнее время выросло количество особо опасных преступлений, которые совершают приезжие. Речь идет, в том числе, о терроризме и убийствах.

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал, что предложение главы следственного комитета Александра Бастрыкина о геномной регистрации будет рассмотрено.

Напомним, что сейчас обязательную ДНК-регистрацию должны проходить только лица, осужденные и отбывающие наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности.