Гуриев опроверг слова Путина о вхождении России в число лидеров процесса глобальной декарбонизации

Экономист, профессор Парижского университета Sciences Po Сергей Гуриев опроверг слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия входит в число лидеров процесса глобальной декарбонизации. Об этом эксперт сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В мире по-разному определяют, что такое чистая энергия. Есть безуглеродные источники, которые включают в себя гидроэлектростанции и атомные электростанции, есть переходное топливо – газ, и есть солнце и ветер. По солнцу и ветру Россия, конечно, никакой не лидер», — отметил Гуриев.

По его словам, если почитать принятую год назад энергетическую стратегию на период до 2035 года, то можно увидеть, что «солнце и ветер упоминаются там меньше раз, чем пальцев на одной руке». «И никаких целей по повышению доли солнца и ветра в российском энергобалансе нет. Есть цели по небольшому повышению добычи угля, нефти и газа. Да, у России огромный потенциал, в том числе и в ветре, и в солнце, и в приливных, и в геотермальных станциях, но, конечно, Россия не является лидером», — подчеркнул Гуриев.

Он также добавил, что «Россия входит в топ-5 стран по количеству вредных выбросов». «Россия – четвертая после Китая, Америки и Индии. Поэтому то обещание, которое Владимир Путин много раз давал, о том, что Россия войдет в большую пятерку, выполнено по этому показателю», — заключил Гуриев.

Как сообщалось, Владимир Путин заявил на саммите G20, что углеродная нейтральность России должна быть обеспечена к 2060 году, а доля безуглеродных источников в России с учетом использования газа составляет около 86%. Он также отметил, что Россия входит в число лидеров процесса глобальной декарбонизации.