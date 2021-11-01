Спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой отменен из–за конфликта внутри руководства МХАТа имени Горького

Спектакль «Чудесный грузин» с участием артистки Ольги Бузовой отменен из–за конфликта внутри руководства МХАТа имени Горького, а не из-за плохих продаж билетов, как сообщалось официально. Об этом изданию Znak.com рассказал источник в театре. По его словам, новому генеральному директору Владимиру Кехману категорически не нравится политика художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. В частности, есть вопросы к репертуару.

Во МХАТе подчеркивают, что спектакль перенесен на неопределенный срок.