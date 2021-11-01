Пенсии россиян сократились в годовом выражении почти на 2 процента

Такие данные приводят в Росстате.

Реальные пенсии снижаются восьмой месяц подряд, следует из доклада «Социально-экономическое положение России». Реальный размер выплат, скорректированный на размер инфляции, вырос только в феврале. В последующие месяцы показатель в годовом выражении снижался.

Как отмечает РБК, отчет Росстата не учитывает единовременную выплату в 10 тысяч рублей, которую перед выборами в сентябре распорядился выделить Владимир Путин. В прошлом году размер пенсий рос, но динамика падения темпов роста была выраженной, подчеркивает издание.

Номинальный размер пенсии осенью увеличился на пять с лишним процентов и составляет около 16 тысяч рублей. При этом инфляция превышает 7 процентов. Это рекорд за последние пять лет, пишет агентство Прайм.

Ранее Росстат указал на ускорение роста реальных доходов населения до максимума за 11 лет. Также ведомство заявило о восстановлении потребительского спроса.