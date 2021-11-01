Президент США Джо Байден сдал ПЦР-тест на коронавирус

Результат отрицательный, — сообщает Белый дом. Ранее стало известно, что коронавирусом заразилась пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Она утверждает, что не контактировала с Байденами и другими высокопоставленными представителями администрации с середины прошлой недели.