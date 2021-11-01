Ленинградская область стала первым российским регионом, признавшим иностранные сертификаты о вакцинации при посещении местных музеев и театров. С 30 октября посетителям необходим специальный цифровой пропуск или отрицательный ПЦР-тест. На работу по QR-коду перешли рестораны и кафе.
2021-11-01T14:35:50+03:00
2021-11-01T14:35:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 01 ноября 2021
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