Ленинградская область стала первым российским регионом, признавшим иностранные сертификаты о вакцинации при посещении местных музеев и театров. С 30 октября посетителям необходим специальный цифровой пропуск или отрицательный ПЦР-тест. На работу по QR-коду перешли рестораны и кафе.