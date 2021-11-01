ЕСПЧ присудил более 8 тысяч евро четырем россиянам за чрезмерную продолжительность предварительного заключения

Европейский суд по правам человека присудил более 8 тысяч евро четырем россиянам за чрезмерную продолжительность предварительного заключения. Суд установил, что российские власти нарушили статью о праве на судебное разбирательство в течение разумного срока, — пишет Новая газета.

Ранее ЕСПЧ признал нарушением Европейской конвенции затягивание сроков рассмотрения жалоб бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.