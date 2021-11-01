Торжества в честь трёхсотлетия провозглашения России империей пройдут сегодня в Петербурге

Основные мероприятия состоятся в Петропавловской крепости.

Празднование юбилея Российской Империи откроют торжественным молебном в часовне на Троицкой площади, а затем в Петропавловском соборе пройдёт церемония возложения цветов к могиле Петра I. Именно он впервые принял титул российского императора триста лет назад. Юбилею посвятят и полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Также сегодня в Петербурге начнёт работу научная конференция, на которой учёные обсудят символическую составляющую памятной даты. В музее истории Петербурга сообщили, что посетить торжества смогут только обладатели пригласительных билетов и представители прессы. Организаторы заверили, что для гостей предприняли все необходимые противоэпидемические меры. Возложение цветов к могиле первого российского императора смогут увидеть и обычные посетители музея, однако для участников церемонии откроют отдельный вход в храм, поэтому потоки не пересекутся.

Также сегодня в музее истории Петербурга начнёт работу выставка предметов с символами российского государства. Попасть на неё смогут только посетители с куар-кодами или медотводом от вакцинации.