Петербургские журналисты вскрыли базу данных мошенников, которые продают поддельные результаты ПЦР-тестов на коронавирус. В списке покупателей почти девять тысяч фамилий.

Сайт предлагает тесты на КОВИД-19 трёх известных лабораторий. Для того, чтобы получить справку, достаточно заполнить форму с фамилией, именем и отчеством, указать место сдачи образца, номер телефона и почтовый ящик, на который после оплаты услуги придёт пдф-документ о результате. Всё как у настоящего ПЦР-теста, за исключением одного — саму процедуру проходить не надо. Журналисты портала 47-ньюс проверили, как работает эта система, и получили куар-коды, по которым любой проверяющий сможет убедиться, что гражданин, который показывает им электронный пропуск, не разносит коронавирус. И только очень внимательный сотрудник заметит, что электронный адрес лаборатории, к которому ведёт поддельный куар-код, на несколько букв отличается от сайта настоящего медицинского учреждения. За фальшивки мошенники просят на двести рублей меньше, чем стоит реальный тест в лаборатории. Главное преимущество — это скорость, а также возможность получить электронный пропуск в общественные места или допуск к работе, даже если заказчик испытывает симптомы болезни, на которые обратит внимание любой медик.

Полиция в июле задержала группу петербургских медиков, которые без уколов оформляли сертификаты о вакцинации. Им грозит до двух лет колонии.