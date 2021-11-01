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Эксклюзив Эха 14:20, 01 ноября 2021

Депутат от КПРФ Куринный считает самопиаром статью Медведева об ограничениях для непривитых граждан

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья, член КПРФ Алексей Куринный считает самопиаром статью зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о необходимости ограничений для не привитых от коронавируса граждан в целях стимулирования вакцинации. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«К статье я отношусь весьма сдержанно, учитывая, что и авторитет, и высказывания Дмитрия Анатольевича в последнее время не пользуются особой популярностью. Мне кажется, это просто дополнительная возможность привлечь к себе внимание, во многом утерянное, на такой довольно скользкой теме», — заявил Куринный.

При этом он считает, что для некоторых категорий граждан вакцинация обязательна. «Нужно ли ограничивать непривитых? Смотря, в каких правах. В праве работать медицинскому работнику в инфекционном госпитале, с больными ковидом, безусловно, стоит. А в части общегражданских прав, возможности посещать публичные мероприятия – это вопрос дополнительного обсуждения», — заключил Куринный.


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