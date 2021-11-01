Конфликт в руководстве МХАТ имени Горького мог стать причиной снятия Спектакля с участием Ольги Бузовой, — пишет интернет-издание Znak.com.

Накануне стало известно, что театр отменил очередной показ постановки «Чудесный грузин», сославшись на плохую продажу билетов. По словам источника «Знака», новому гендиректору МХАТа Владимиру Кехману категорически не нравится политика художественного руководителя Эдуарда Боякова. Отдельное раздражение со стороны Кехмана вызывает фигура Сталина, которому посвящен спектакль. Между тем, на сайте МХАТа говорится, что спектакль не снимают с показа, а лишь переносят на неопределенный срок.

Сама Бузова Накануне написала в Instagram, что желает МХАТу таких же продаж на все постановки, как те, из-за которых отменили спектакль. Она опубликовала снимок с сайта МХАТа, где говорится о том, что все билеты на завтрашний спектакль были проданы.