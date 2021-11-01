Московские власти собираются полностью отказаться от труда мигрантов на стройках города

В то же время в мэрии пожаловались на серьезное сокращение иностранных рабочих в строительной отрасли столицы. О планах городского руководства в интервью газете РБК рассказал вице-мэр Андрей Бочкарев.

В мэрии считают, что с проблемой качества образования в строительной отрасли можно бороться только создавая новые программы.