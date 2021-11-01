Журналиста Петра Маняхина* внесли в список иностранных агентов из-за статьи о пытках, публикации в поддержку интернет-издания Медуза* и перевода между своими счетами, — говорится в ответе Министерства юстиции. Как рассказал сам Маняхин, он получил возражения ведомства к иску, который направлял в суд Новосибирска. Первое заседание по этому делу назначено на 10-е ноября.
Министерство юстиции внесло Маняхина в список иностранных агентов в середине июля. Медуза оказалась в этом перечне в апреле.
Журналиста Петра Маняхина внесли в список иностранных агентов из-за статьи о пытках и публикации в поддержку Медузы
Журналиста Петра Маняхина* внесли в список иностранных агентов из-за статьи о пытках, публикации в поддержку интернет-издания Медуза* и перевода между своими счетами, — говорится в ответе Министерства юстиции. Как рассказал сам Маняхин, он получил возражения ведомства к иску, который направлял в суд Новосибирска. Первое заседание по этому делу назначено на 10-е ноября.