Новую партию вакцины Спутник-Лайт привезли в Петербург, однако привиться ею пока невозможно

Спутник-лайт в Петербурге будут использовать только для повторной вакцинации тех, кто уже получал прививку от коронавируса, а также для горожан, которые переболели КОВИД-19. Об этом «Эху» сообщили в комитете Смольного по здравоохранению. А тем, кто хочет сделать прививку впервые, сервисы предлагают выбрать другие средства. Петербуржцы не могли записаться на укол Спутником-лайт ещё на прошлой неделе. После объявления о предстоящих ограничениях для тех, кто не привился и не переболел коронавирусом, на пунктах вакцинации отметили ажиотажный спрос на прививки. В первую очередь горожане выбирали Спутник-Лайт, потому что однокомпонентная вакцина позволяет получить электронный пропуск с куар-кодом практически сразу после процедуры, тогда как другие средства требуют двадцатидневного перерыва между двумя дозами. Из-за этого на петербургской фармбазе закончились запасы препарата Спутник-Лайт. Сейчас город получил сто тысяч доз этой вакцины.

С сегодняшнего дня жители северной столицы обязаны предъявлять цифровые коды, которые подтверждают, что они вакцинировались от коронавируса, либо переболели, при посещении спортивных мероприятий. Для театров и музеев такие меры ввели еще два дня назад.

О рекомендации использовать Спутник-лайт только для повторных прививок на днях говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мурашко добавил, что для первой вакцинации необходима двухкомпонентная вакцина. В минувшие выходные, как рассказали в администрациях ряда регионов, Минздрав обновил временные рекомендации по прививке Спутник-лайт: препарат рекомендуют использовать для вакцинации переболевших коронавирусом и тех, кто уже прививался. В то же время в ведомстве четко не определили, кого считать переболевшим. В частности, учитывать ли при этом тот факт, что человека внесли в специальный реестр.



Прививку Спутник-лайт в Новосибирской области теперь также могут получить только переболевшие или уже прививавшиеся. Власти региона пояснили, что получили соответствующие рекомендации еще в субботу.