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14:06, 01 ноября 2021

Ленинградская область первой среди регионов России признала иностранные сертификаты о вакцинации

Они понадобятся для посещения театров и музеев – рассказали в областном правительстве. Вопрос согласован с губернатором и главным санитарным врачом региона.


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