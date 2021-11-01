Ленинградская область первой среди регионов России признала иностранные сертификаты о вакцинации

Они понадобятся для посещения театров и музеев – рассказали в областном правительстве. Вопрос согласован с губернатором и главным санитарным врачом региона.
2021-11-01T14:06:56+03:00
2021-11-01T14:06:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:06, 01 ноября 2021
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