В Совете безопасности России поддержали идею ограничивать права непривившихся от коронавируса

В статье зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, которую опубликовала «Российская газета», говорится, что такое решение может стать эффективным методом стимулирования вакцинации. Медведев пояснил, что имеет в виду в частности перевод невакцинированных граждан на удаленный формат работы, уменьшение выплат из-за того, что такие люди несут угрозу для общества. По его мнению, подобные меры встречают понимание и поддержку у большинства. Безопасность общества, — подчеркнул зампред Совета безопасности, — важнее прав и свобод отдельного человека.

Зампред думского комитета по охране здоровья, депутат Госдумы от партии КПРФ Алексей Куринный считает, что Медведев пытается поднять свой авторитет. В то же время он согласен, что для некоторых категорий граждан вакцина обязательна.

Куринный отметил, что информации о законопроекте, ограничивающем свободы непривитых граждан, пока нет.



Глава правозащитной группы Агора Павел Чиков сказал Эху, что Медведев в своей статье по большей части рассуждает о выборе между обязательной вакцинацией и ограничением в правах непривившихся граждан. В то же время он напомнил, что уже есть прецеденты, которые касаются случаев ужесточения ограничений для некоторых категорий.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, полностью вакцинированы в России чуть более трети граждан.