Тумусов согласен с мнением Медведева о целесообразности ограничения свободы граждан для стимулирования вакцинации

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов согласен с мнением зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о целесообразности ограничения свободы граждан для стимулирования вакцинации. Об этом депутат сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я готов согласиться с таким мнением, потому что действительно моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Как найти эту грань – это самый главный вопрос и юриспруденции, и нравственности. Мы, конечно, проиграли информационную войну, с точки зрения необходимости вакцинации. С другой стороны, вакцинация необходима, чтобы спасти здоровье большинства граждан России. Поэтому надо найти эту грань. И если Дмитрий Медведев считает, что можно в некотором смысле ограничить свободу в общих интересах, видимо, он имеет в виду это», — сказал Тумусов.

Как стало известно, Медведев написал статью «Шесть уроков пандемии», где отметил, что свободу не привитых от коронавируса граждан можно ограничивать в целях стимулирования вакцинации.

Говоря о том, какие конкретно меры стоит предпринять государству, чтобы люди прививались от коронавируса, Тумусов отметил, что, в первую очередь, нужно сделать страховку. «Каждый, кто вакцинируется, получает страховку от государства на 10 миллионов рублей. Это бы говорило о том, что государство гарантирует безопасность вакцины и готово заплатить 10 миллионов, если прививка отрицательно повлияет на здоровье. Во-вторых, надо материально стимулировать людей, чтобы они вакцинировались – например, выписывать премии. И, как предложил президент, давать два дня выходных», — уточнил депутат.

Тумусов также добавил, что необходимо строже следить за подделкой сертификатов.