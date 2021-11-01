Молдавия сообщила о начале поставок российского газа по новому контракту

В Кремле этот документ называют взаимовыгодным. Президент Молдавии Майя Санду в интервью Коммерсанту заявила, что довольна тем фактом, что странам удалось прийти к соглашению. По ее словам, заключить контракт мешали две проблемы, главная — вопрос цены на газ, а вторая – задолженность Молдавии перед Газпромом.

В Москве оценивают задолженность с учетом просроченных платежей в 709 миллионов долларов.