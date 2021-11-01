Росздравнадзор выявил нарушения в Томской медсанчасти №2, где лечат людей с коронавирусом

Ранее житель Томска под видом врача проник в красную зону этого госпиталя, чтобы ухаживать за своей 84-летней бабушкой. Молодой человек рассказал, что его бабушку не лечили, не кормили и не меняли ей подгузники. Пожилая женщина умерла в больнице 30 октября.

Молодой человек обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Позже он рассказал, что его уволили с работы.

Позже он рассказал МК, что его уволили с работы.

