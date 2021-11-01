Мэрия Москвы оценивает дефицит трудовых мигрантов на стройках примерно в 80 тысяч человек

Вице-мэр Андрей Бочкарев уточнил, что не хватает рабочих и инженеров. Сейчас на стройках работает около 40 тысяч. По мнению чиновника, это связано с высокими темпами строительства, — сообщает РБК.

Бочкарев считает, что вполне реально обойтись без иностранной рабочей силы. По его словам, на строительстве может быть задействовано в три раза меньше людей с одновременным ростом зарплаты в два-три раза.