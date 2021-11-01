Представитель РПЦ Кипшидзе заявил, что его не оскорбляет мавзолей Ленина

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что его не оскорбляет наличие в стране мавзолея Ленина и его нахождение рядом с храмом Василия Блаженного. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Человек, который лежит в мавзолее, слава богу, по ночам не выходит и не повторяет то, что он делал при жизни. Мне кажется, общество должно относиться по-разному к реальным действиям реального человека и историческим, скажем так, монументам, которые могут носить очень разное значение для разных эпох. Меня мавзолей не оскорбляет», — сказал Кипшидзе.

При этом он отметил, что «если появятся люди, которые будут оправдывать Ленина и массовые убийства, которые он совершал в отношении верующих; делать это публично, через СМИ, то это тоже вопрос, который как минимум требует общественной реакции». «Мы не можем ассоциироваться с массовыми преступлениями, если мы не хотим их повторения», — заключил Кипшидзе.