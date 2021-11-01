Цена на российскую пшеницу достигла рекордных показателей

Средние котировки выросли до 325 долларов за тонну. Это максимальное значение за девять лет, — отмечает газета «Коммерсантъ». Основной причиной подорожания пшеницы эксперты называют ограниченное предложение зерна в мире, а также сложности с урожаем в самой России. Аналитики ждут, что котировки могут еще вырасти и достичь 350 долларов за тонну.