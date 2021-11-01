Египетские силовики задержали шеф-повара и помощника директора отеля, где отравились российские туристы

В Генеральной прокуратуре Египта рассказали, что сотрудники гостиницы были допрошены, вину они отрицают. С кухни отеля и из холодильников специалисты уже взяли для анализа образцы еды и напитков. Власти говорят, что отель закрыт из-за наличия угрозы здоровью гостей и нарушения коронавирусных ограничений, а директор отстранен от работы. Египетские правоохранители отмечают, что также были опрошены врачи, наблюдающие за состоянием госпитализированных, сами отравившиеся туристы и остальные постояльцы отеля. Всего во время отдыха пострадали около 50 человек, большая часть из них – россияне. Медики оценивают их состояние как среднетяжелое, однако их жизням ничего не угрожает. Все они попали в больницу с одинаковыми симптомами — высокой температурой, тошнотой и рвотой. В российском консульстве рассказали, что отдыхающие почувствовали себя плохо после обеда в отеле.

По сведениям российских дипломатов, большинство туристов пока остаются в больницах, однако некоторых из них выпишут уже сегодня.