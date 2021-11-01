Председатель Следственного комитета предложил ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов

Александр Бастрыкин сказал агентству Интерфакс, что это позволило бы более эффективно контролировать пребывание иностранных рабочих в стране. По его словам, сейчас отмечается рост числа особо опасных преступлений, которые совершают приезжие. Более чем в половине случаев речь идет о проявлении экстремизма и терроризма, — подчеркнул глава следственного ведомства. Бастрыкин не в первый раз выступает с инициативой брать образцы ДНК у Мигрантов. В первый раз подобную идею он предлагал еще десять лет назад. В 2017 году похожую инициативу поддерживало МВД.

