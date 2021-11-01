Россия и США, по данным газеты Нью-Йорк Таймс, проводят закрытые встречи по вопросам кибербезопасности

Вашингтон даже передал в Москву список предполагаемых хакеров.

Россия и США в тишине ищут области для сотрудничества, хотя на мировой арене ведут себя как соперники. Авторы статьи утверждают, что между странами в последние месяцы ведется самый глубокий за многие годы диалог, в том числе по проблеме контроля за вооружениями. Администрация Байдена применяет трезвый подход к отношениям с Москвой, говорится в публикации.

Сотрудничество интенсифицировалось после летней встречи президентов в Женеве и ведется по большей части за кулисами. Представители Вашингтона уже несколько раз посещали Москву. Неофициальные переговоры проходили также в Швейцарии и Финляндии.

США после долгих дебатов внутри разведсообщества передали список подозреваемых в хакерских атаках, и теперь рассчитывают на возможные аресты, поскольку Путин был искренен в готовности бороться с киберпреступностью. Подчеркивается, что власти США перестали связывать последние хакерские атаки с Кремлем или российскими спецслужбами.

В статье также говорится о недавнем визите замгоссекретаря Виктории Нуланд в Москву. Авторы утверждают, что Кремль не хотел обсуждать с высокопоставленным дипломатом судьбу Алексея Навального и давление на российскую оппозицию.