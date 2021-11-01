Представитель РПЦ назвал оскорбительным поступок блогера, сделавшего фото с имитацией орального секса на фоне храма

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе недопустимым и оскорбительным поступок таджикского блогера Руслана Бобиева, который сделал фото с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, что это недопустимо и оскорбительно. То, что связано с сексуальной жизнью, не должно выноситься в публичное пространство, а тем более, когда это сделано с явно провокационной целью. Для всего должно быть свое место», — подчеркнул Кипшидзе.

Как сообщалось, блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии общего режима.

Представитель РПЦ также прокомментировал дело об оскорблении чувств верующих против жительницы Петербурга Ирины Волковой, которую задержали из-за фото в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора.



«В данном случае мы должны задуматься о том, что такое публичное пространство, и что в нем допустимо, а что нет. Если мы считаем, что в публичном пространстве недопустимо демонстрировать голое тело, тогда мы имеем некую отправную точку для нашего диалога и уже тут говорим и о чувствах верующих, и о нормах приличий, и о публичном порядке. Если мы считаем, что, как в баню можно ходить голым, так и на площадь можно ходить голым, и это одинаковая форма самоэкспрессии, тогда мы не найдем никакой отправной точки для диалога», — подчеркнул Кипшидзе.

Он напомнил, что «существуют общие нормы о публичном порядке». «Во многих государствах за неприличную оголяющую тело человека одежду можно понести наказание. Конечно, сейчас эти нормы в европейском контексте размываются. Это понятная тенденция разрушения неких нравственных ограничений, которые существуют. Но в обществе должен существовать неписанный консенсус относительно приличий», — заключил Кипшидзе.

31 октября суд не стал избирать меру пресечения в отношении Волковой, которая извинилась за скандальное фото. Девушку отпустили из зала суда.