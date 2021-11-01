МВФ предупреждает, что скоро мировое сообщество лишится возможности остановить повышение температуры на планете

Международный валютный фонд предупреждает, что скоро мировое сообщество лишится возможности остановить повышение температуры на планете на полтора градуса. Странам следует принять значительные меры в борьбе с изменением климата, — предупредили в организации. Последствия будут нести серьезную угрозу для экономической и финансовой стабильности мирового сообщества, — отмечают эксперты. При неизменной глобальной политике выбросы углекислого газа уже через 9 лет будут выше, чем необходимо для того, чтобы не допустить повышения температуры. В Глазго накануне стартовала международная конференция ООН по проблемам климата. Она продлится две недели.