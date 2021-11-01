Пожар произошел на строительной площадке возле турецкой АЭС «Аккую»

Как передает местный телеканал НТВ, молния ударила в один из трансформаторов. Спасатели сумели остановить распространение огня и потушили его в кратчайшие сроки. В результате инцидента никто не пострадал. Молния лишь частично повредила линию электропередачи возле подстанции. Сейчас на АЭС возводят четвертый энергоблок. Работы ведет одна из структур госкорпорации «Росатом». Ввод в эксплуатацию первого энергоблока планируется через полтора года.
2021-11-01T10:36:30+03:00
2021-11-01T10:36:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:36, 01 ноября 2021
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