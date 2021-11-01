Пожар произошел на строительной площадке возле турецкой АЭС «Аккую»

Как передает местный телеканал НТВ, молния ударила в один из трансформаторов. Спасатели сумели остановить распространение огня и потушили его в кратчайшие сроки. В результате инцидента никто не пострадал. Молния лишь частично повредила линию электропередачи возле подстанции. Сейчас на АЭС возводят четвертый энергоблок. Работы ведет одна из структур госкорпорации «Росатом». Ввод в эксплуатацию первого энергоблока планируется через полтора года.