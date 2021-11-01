Два поезда столкнулись вблизи английского города Солсбери

Погибших нет, травмы, по данным местной прессы, получили не менее 12 человек. По предварительным данным, сначала один поезд столкнулся с неизвестным предметом в туннеле, подъезжая к Солсбери, в результате с рельсов сошел последний вагон, который снес железнодорожные сигналы. Спустя несколько минут в состав врезался другой поезд.