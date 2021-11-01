Два поезда столкнулись вблизи английского города Солсбери

Погибших нет, травмы, по данным местной прессы, получили не менее 12 человек. По предварительным данным, сначала один поезд столкнулся с неизвестным предметом в туннеле, подъезжая к Солсбери, в результате с рельсов сошел последний вагон, который снес железнодорожные сигналы. Спустя несколько минут в состав врезался другой поезд.
2021-11-01T10:35:52+03:00
2021-11-01T11:00:38+03:00
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10:35, 01 ноября 2021
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