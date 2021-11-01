Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал безответственным и асоциальным негативное отношение к вакцинации. По его мнению, такие настроения сформировались из-за невежественной противовакцинной пропаганды. Именно здесь, по мнению Медведева, главная причина тех трудностей, с которыми столкнулась Россия при проведении вакцинации. В статье, которую опубликовала «Российская газета», Медведев также допустил, что не привившихся граждан можно лишить некоторых прав. Это будет эффективным методом стимулирования вакцинации, — дал понять зампред Совета безопасности.
2021-11-01T10:35:13+03:00
2021-11-01T11:01:33+03:00
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10:35, 01 ноября 2021
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