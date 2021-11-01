Три человека провалились в яму с кипятком в центре Новосибирска

Это сотрудники «Сибирской генерирующей компании» и слесарь, которые обследовали тепловой узел в одном из зданий. В подвале, где они находились, провалился пол, — пишет местное издание «Тайга.Инфо». Люди получили ожоги, их госпитализировали, Следственный комитет уже начал проверку.