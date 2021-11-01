Три человека провалились в яму с кипятком в центре Новосибирска

Это сотрудники «Сибирской генерирующей компании» и слесарь, которые обследовали тепловой узел в одном из зданий. В подвале, где они находились, провалился пол, — пишет местное издание «Тайга.Инфо». Люди получили ожоги, их госпитализировали, Следственный комитет уже начал проверку.
2021-11-01T10:34:37+03:00
2021-11-01T10:54:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2928890-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3556202.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:34, 01 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Знамя конфронтации. За что и почему Россия воюет с Западом? Антилиберальная риторика российских властей выглядит частью влиятельного мирового тренда. Однако уровень конфронтации с Западом, на который Россия вышла в 2010-е годы, существенно превышает уровень конфронтации других стран этой группы…