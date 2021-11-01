Представители США и России, как пишет New York Times, провели серию тайных переговоров по вопросам кибербезопасности

Представители США и России, как пишет газета The New York Times, провели серию тайных переговоров по вопросам кибербезопасности. Американская делегация, по данным издания, передала российской стороне имена и другую информацию о хакерах, которых подозревают в атаках на компьютерные системы в США. Теперь Вашингтон ждет подтверждения того, что эти сведения приведут к арестам. Таким образом, Белый дом надеется, что Москва подтвердит серьезность слов президента России о борьбе с киберпреступностью, — рассказал один из собеседников газеты. Кроме того, по сведениям издания, стороны также обсуждают вопрос о контроле над вооружениями, но пока существенного результата нет.