В Черное море направился флагман Шестого флота США, корабль Mount Whitney

Как рассказали ранее в командовании военно-морских сил Соединенных Штатов, он примет участие в совместных операциях с силами НАТО. Ранее в Черное море с этой же целью был отправлен эсминец США Porter. Тем временем, Москва считает, что Вашингтон создает напряженность в регионе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытке подтолкнуть страны-члены НАТО, которые выходят к Черному морю, к конфронтации с Россией.

В самом Вашингтоне высказывания российского министра пока не комментировали.