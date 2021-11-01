Подозреваемый в убийстве двух девочек в столице Тывы, по данным властей, находился в федеральном розыске

Задержанный, по данным ТАСС, снимал комнату у матери девочек. Мужчине, которого уже привлекали к уголовной ответственности, как сообщают правоохранители, грозит пожизненное лишение свободы. Он рассказал следователям, что подростки его не слушались и хотели выйти на улицу, после пререканий разгорелся конфликт. Мать школьниц в этот момент находилась на работе. Она ранее была судима и состояла на учете в МВД – об этом сказали в мэрии. А недавно женщина переехала в другой город для учебы. По данным властей, несовершеннолетние воспитывались в приемной семье. Однако, как отмечает ТАСС, с начала осени они проживали с родной матерью. Но органы опеки о передаче девочек не были уведомлены, так как по словам опекунов, все взрослые были знакомы друг с другом. Школьницы были найдены накануне около дома. Младшая, которой было 9 лет, скончалась на месте, а старшая, 14-летняя, умерла в больнице.

Власти республики поручили внепланово проверить все семьи, состоящие на учете в правоохранительных органах и органах опеки.