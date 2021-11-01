Московские власти допускают полный отказ от мигрантов на столичных стройках

При этом отрасль, по словам вице-мэра, испытывает серьезный дефицит трудовых ресурсов.

Нехватку рабочей силы на стройках профильный вице-мэр Андрей Бочкарев оценил в 80 тысяч человек. Мигранты разъехались за время пандемии. При этом в строительную сферу все чаще идут жители Подмосковья. Однако их уровень компетенции оставляет желать лучшего. Глава столичного стройкомплекса отмечает, что зарплата гастарбайтеров увеличилась почти в два раза, в среднем до 60 тысяч рублей. За меньшие деньги они порой уже не хотят работать.

В перспективе столица вовсе откажется от иностранной рабочей силы на строительных объектах. Бочкарев говорит, что план уже разрабатывается. Концепция предполагает сокращение числа рабочих на стройках в три раза, увеличение зарплат в два раза, и рост темпов строительства в два раза. Достичь этого помогут технологические решения процесса возведения объекта и механизация работ.

Вице-мэр также пожаловался на недостаточный уровень обучения в строительной отрасли. Проблему собираются решать созданием образовательных программ.