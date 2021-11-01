«Газпром» с сегодняшнего дня начал поставки газа в Молдавию по новому контракту

Кишинёв и российская нефтегазовая компания продлили договор на пять лет. Как сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, в ноябре стоимость голубого топлива составит около 450 долларов за тысячу кубометров, что в два раза меньше рыночной цены. Он подчеркнул, что государство в следующем году проведёт независимый аудит долга компании «Молдовгаз» перед Россией, после чего страны определят срок возвращения задолженности. Как ранее сообщили в «Газпроме» Молдавия задолжала нефтегазовой компании больше семисот миллионов долларов.

Стороны пытались договориться об условиях контракта в течение прошлого месяца. В Молдавии в середине октября ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. При этом в «Газпроме» отмечали, что Россия продлит договор о поставках газа только при условии погашения долга молдавским государством.

Ранее, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил, что российско-молдавские переговоры по газу носят исключительно коммерческий характер и в них нет никаких политических моментов.