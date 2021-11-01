Во Вьетнаме скончался российский консул

Андрею Пламу было 59 лет. О причинах смерти не сообщается. Плам был назначен генеральным консулом в Дананге больше двух лет назад.
2021-11-01T09:35:57+03:00
2021-11-01T09:35:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 01 ноября 2021
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