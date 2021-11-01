Банк России отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»

По величине активов он занимал место в конце третьей сотни российских кредитных организаций. Как рассказали представители регулятора, банк полностью утратил собственные средства, занижал величину резервов и завышал стоимость активов. С сентября в «Спутнике» работала временная администрация из агентства по страхованию вкладов. Возбуждено уголовное дело после выявленной недостачи.