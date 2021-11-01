Подозреваемый в убийстве двух детей в столице Тувы находился в федеральном розыске, — рассказали в мэрии Кызыла. Мать погибших имела судимость и состояла на учете в МВД Хакасии. По документам сами дети должны были находиться в приемной семье. Накануне двух девочек 9 и 14 лет с травмами обнаружили во дворе жилого дома, одна из них скончалась на месте, другая – в машине скорой помощи. По подозрению в убийстве задержан 23-летний житель республики.