Подозреваемый в убийстве двух детей в столице Тувы находился в федеральном розыске, — рассказали в мэрии Кызыла. Мать погибших имела судимость и состояла на учете в МВД Хакасии. По документам сами дети должны были находиться в приемной семье. Накануне двух девочек 9 и 14 лет с травмами обнаружили во дворе жилого дома, одна из них скончалась на месте, другая – в машине скорой помощи. По подозрению в убийстве задержан 23-летний житель республики.
2021-11-01T09:35:11+03:00
2021-11-01T09:35:11+03:00
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09:35, 01 ноября 2021
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