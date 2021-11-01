В суд поступило дело летчика, который случайно сбил истребитель Су-30 на учениях в Тверской области

Виталий Савельев, как считает следствие, должен понести уголовную и материальную ответственность за уничтоженное воздушное судно стоимостью более миллиарда рублей, — пишет газета «Коммерсантъ». В результате инцидента тогда никто не пострадал. Экипаж сумел катапультироваться. Сам обвиняемый и его защита вины не признают. В то же время, эксперты не исключают, что суд может не согласиться с квалификацией действий обвиняемого.