В суд поступило дело летчика, который случайно сбил истребитель Су-30 на учениях в Тверской области

Виталий Савельев, как считает следствие, должен понести уголовную и материальную ответственность за уничтоженное воздушное судно стоимостью более миллиарда рублей, — пишет газета «Коммерсантъ». В результате инцидента тогда никто не пострадал. Экипаж сумел катапультироваться. Сам обвиняемый и его защита вины не признают. В то же время, эксперты не исключают, что суд может не согласиться с квалификацией действий обвиняемого.
2021-11-01T09:34:37+03:00
2021-11-01T09:57:54+03:00
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09:34, 01 ноября 2021
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