В отелях Египта установят минимальные цены на номера в отелях

Сутки размещения в черытехзвездочном отеле будут стоить $28 или около 2 тысяч рублей. А вот за пятизвездочный придется заплатить на тысячу рублей больше, сообщил агентству «Интерфакс» министр туризма Египта Халед аль-Анани.

По его словам, минимальную стоимость пришлось устанавливать для обеспечения качественного сервиса. Министр утверждает, что после антиправительственных выступлений в Египте 2011 года, а также проблем с российским рынком многие отели в погоне за туристами стали снижать цены, но при этом страдало и качество обслуживания. А это может быть опасно для здоровья, особенно в условиях пандемии.

Министр туризма пообещал, что новые нормы стоимости размещения в отелях не скажутся на общей цене туров в Египет, поскольку это, как он выразился, коммерческие отношения между отелем, агентством и туроператором. Для страны же важно сохранить свою репутацию.

Ранее в одном из отелей курорта Хургада отравились свыше 40 россиян. По данным источников агентств, большинство из них дети.