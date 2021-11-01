Суд сегодня рассмотрит вопрос о заочном аресте совладельца производителя сырков «Б.Ю. Александров» Юрия Изачика

Сооснователь группы компаний «Ростагроэкспорт» Юрий Изачик был объявлен в международный розыск по обвинению в причастности к принуждению к сделке. По версии следствия, речь идет о конфликте за имущество предприятия. Изачику может грозить до десяти лет лишения свободы и штраф.

Его адвокат рассказала газете РБК, что следствию известно о местонахождении бизнесмена. Он проходит лечение в США и участвовать лично в деле не может. По ее словам, объявление в розыск нужно, чтобы помешать его возвращению на родину для защиты от обвинений.

При этом еще одним фигурантом в деле значится предприниматель Леонид Белиловский. Он также объявлен в розыск. Его адвокат уверен, что конфликт носит корпоративный характер, а возбуждение дела – попытка разрешить гражданско-правовой спор при помощи Уголовного кодекса.

Юрий Изачик владел 100% долей в уставном капитале «Ростагроэкспорт», но летом этого года подписал договор дарения и передал часть компании. В прошлом месяце он потребовал через суд признать документ недействительным.