Россия с этого дня прекратит поставки угля на Украину

О планах российской стороны перестать поставлять уголь, который используется для нужд энергетики, написал в телеграм-канале депутат Верховной рады Украины Андрей Герус. Он руководит комитетом по вопросам энергетики и ЖКХ. Парламентарий сравнил такой поступок Москвы с действиями семилетней давности. Поставки угля на Украину тогда были приостановлены из-за того, что основные шахты страны оказались в составе самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

В министерстве экономического развития России остановку поставок с этого дня объяснили ростом внутреннего спроса в зимний период. В ведомстве уверяют, что Украина продолжит получать другие марки угля. Его дефицит в стране наблюдается с лета из-за аномального падения цен на электроэнергию.

Цены на газ на Украине в последние недели напротив резко выросли. К этому привёл кризис с топливом, который ранее охватил всю Европу. На Западе считают, что Газпром манипулирует с поставками и ценами. Монополист это отрицает.